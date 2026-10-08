Terapia-ajanvarauksen tiedot valuivat Googlelle ja Metalle – Mindemolle 33 000 euron seuraamusmaksu

Tietosuojavaltuutetun toimiston seuraamuskollegio on määrännyt terveyspalveluja tarjoavalle Mindemo Oy:lle (aiemmin Heltti Oy) 33 000 euron hallinnollisen seuraamusmaksun ja huomautuksen vakavista puutteista henkilötietojen turvallisessa käsittelyssä.

Päätöksen taustalla on yhtiön verkkoajanvarauspalvelussa tapahtunut terveystietojen välittyminen evästeiden ja muiden seurantatyökalujen kautta ulkopuolisille teknologia- ja mainosjäteille. Päätös ei ole vielä lainvoimainen, ja yhtiöllä on mahdollisuus valittaa siitä hallinto-oikeuteen.

Tietosuojavaltuutetun tekemässä teknisessä selvityksessä kävi ilmi, että Mindemon yksityisasiakkaille suunnatun with.heltti.fi-sivuston terapia-ajanvarauksesta välitettiin käyttäjien tietoja Googlelle, Metalle ja Microsoftille vähintään vuoden ajan huhtikuun 2024 ja toukokuun 2025 välisenä aikana.

Seurantapalvelun tarjoajille siirtyi tietoja muun muassa ajanvarauksen aloittamisesta ja vahvistamisesta, valitusta toimipisteestä sekä valitun terapeutin nimestä.





Erityisen arkaluonteiseksi asian tekee se, että palveluntarjoajille paljastuivat myös käyttäjien hakemat ja selailemat erikoistumisalueet, kuten sukupuoli-identiteettiin liittyvät asiat, ADHD ja autismikirjo sekä kaksisuuntainen mielialahäiriö ja Kela-korvattava terapia.

Käyttäjien tietoja ei ollut pseudonymisoitu tai anonymisoitu ennen niiden siirtämistä, vaan ne välitettiin eteenpäin selkokielisinä HTTP-kutsuissa.

Yhtiö kertoi käyttäneensä referrer-politiikkaa viittausosoitteiden rajaamiseksi, mutta viranomaisen tutkimuksissa paljastui, että sivustojen tarkat URL-osoitteet välittyivät seurantajäteille toisessa muuttujassa kutsun sisällä.

Koska tietoliikenteeseen yhdistettiin IP-osoitteita, laitetietoja sekä Googlen ja Metan omia edistyneitä seurantatyökaluja, kuten Google Signals ja Meta Pixel, käyttäjien toiminta oli suoraan yhdistettävissä heidän henkilökohtaisiin tileihinsä, mikäli he olivat kirjautuneena kyseisiin palveluihin tai sallineet mainonnan personoinnin omalla tilillään.

Mindemo puolustautui selvityksessään toteamalla, että tietoja oli välitetty ulkopuolisille ainoastaan niiltä käyttäjiltä, jotka olivat nimenomaisesti hyväksyneet evästeet sivustolle saapuessaan.

"Terveydenhuollon ajanvarauspalvelua käyttävän on voitava luottaa siihen, että tiedot pysyvät turvassa eivätkä päädy ulkopuolisille missään muodossa. Yritysten on tärkeää suunnitella huolellisesti, millaisia eväste- ja analytiikkapalveluita ne ottavat käyttöön sekä tutustua tarkkaan palvelujen ehtoihin", apulaistietosuojavaltuutettu Heljä-Tuulia Pihamaa sanoo.

Mindemolle määrätty 33 000 euron seuraamusmaksu jäi yhtiön yli 11,5 miljoonan euron vuotuiseen liikevaihtoon suhteutettuna verrattain pieneksi.

Seuraamuskollegio katsoi lieventäväksi asianhaaraksi sen, että yritys ryhtyi ripeästi korjaustoimenpiteisiin heti tietosuojavaltuutetun otettua yhteyttä toukokuussa 2025. Mindemo poisti seurantateknologiat palvelustaan, pyysi palveluntarjoajia poistamaan kertyneet tiedot ja teki avointa yhteistyötä viranomaisen kanssa.





Hiljattain Korkein hallinto-oikeus antoi ennakkopäätöksen, jonka mukaan evästeistä kieltäytymisen on oltava verkkosivustoilla yhtä helppoa kuin niiden hyväksymisen, minkä seurauksena lähes kaikkien kotimaisten uutissivustojen todettiin rikkovan lakia evästekyselyissään.

Samaan aikaan suuret mediatalot, kuten Helsingin Sanomat ja Iltalehti, ovat herättäneet närää tekemällä evästeistä kieltäytymisestä maksullista.