Microsoftin magneettinen USB-C -latausportti vaikuttaa erinomaiselta idealta

Microsoft esitteli tällä viikolla uusia Surface -sarjan laitteitaan. Yksi pieni yksityiskohta on onnistunut villitsemään ihmisiä hämmentävänkin paljon.

Microsoftin läppärimalliston kalleimmassa mallissa, Surface Laptop Ultrassa nähtiin nimittäin täysin uudenlainen latausportti.

Latausportti yhdistää Applen läppäreistä tutun magneettisen MagSafe -latausportin idean standardiin USB-C -porttiin.

Eli latausportti on samalla sekä aivan tavallisena USB-C -porttina toimiva portti, mutta sitä voi käyttää myös magneetin avulla paikoillaan olevana latausporttina. Microsoft kutsuu uutta porttia nimellä Magnetic Connect.

Magneettisen latausportin etuna on tietysti se, että se napsahtaa samantien irti jos (tai yleensä kun) joku vahingossa kompastuu läppärin latausjohtoon. Tämähän on nimenomaan Applen MagSafen nerokkuus.



Mutta nyt tilaa läppärissä ei tuhlata, vaan silloin, kun magneettista latausjohtoa ei ole saatavilla tai lataukselle ei ole tarvetta, voi samaa porttia käyttää myös USB-C -porttina. Luonnollisesti läppärin lataus onnistuu myös tavallisen USB-C -laturin ja tavallisen USB-C -johdonkin avulla.

The Verge esittelee videollaan portin toimintaa käytännössä:

Uudistus on toki pieni, mutta varsin kekseliäs. Toivotaan, että Microsoft lisensoi ratkaisuaan muillekin PC-valmistajille.