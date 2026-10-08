Ecovacsin robotti-imuri Deebot T90 Max Pro Omni myyntiin Suomessa 599 eurolla

Ecovacs on tuonut Suomessa myyntiin Deebot T90 Max Pro Omni -robotin. Laite sijoittuu valmistajan mukaan keskihintaluokkaan 599 euron suositushinnallaan, ja se vaatii vain vähän manuaalista huolenpitoa.

Laitteen kerrotaan soveltuvan ominaisuuksiltaan erityisesti lemmikkitalouksiin siivoamaan kissankarvat ja lattialle levinneet kuivaruoat.

Siivousrobotin keskeisimpiin valtteihin kuuluu BLAST-järjestelmä, joka yhdistää tehokkaan imun ja suuren ilmavirtauksen saavuttaen jopa 40 000 pascalin imutehon. Valmistajan mukaan teho riittää poistamaan pölyn, muruset ja lemmikkien karvat niin kovilta lattiapinnoilta kuin matoiltakin.

Karvojen hallintaa varten laitteessa on ZeroTangle 4.0 -teknologia, joka ohjaa karvat suoraan ilmavirran kulkureitille vähentäen harjaan takertuvien karvojen määrää ja tarvetta puhdistaa harjaa käsin.

Lattioiden pesusta huolehtii OZMO ROLLER 3.0 -moppausteknologia, joka on suunniteltu irrottamaan likaa ilman, että käytettyä vettä levitetään toistuvasti takaisin lattialle. Moppauksen ulottuvuutta parantaa TruEdge 3.0 -ominaisuus, joka vie moppausrullan lähemmäs seiniä, nurkkia ja jalkalistoja, mikä vähentää pyöreille roboteille tyypillisiä katvealueita reunoilla.



Kodin kartoituksessa ja navigoinnissa robotti hyödyntää infrapunalaseria käyttävää dToF LiDAR -teknologiaa. Esteiden havainnointiin puolestaan käytetään TrueDetect 3D -järjestelmää, joka tunnistaa robotin kulkureitillä olevat esineet, kuten huonekalut ja kasvit, ja auttaa väistämään ne. Yhdessä näiden tekniikoiden luvataan takaavan tarkan ja luotettavan siivouksen myös monimuotoisissa kodeissa.

Kokonaisuuteen kuuluu OMNI All-in-One Station -monitoimitelakka, joka automatisoi robotin säännöllisen ylläpidon. Telakka tyhjentää robotin keräämän pölyn säiliöstä ja huoltaa moppausjärjestelmän puhdistuskertojen välillä, jolloin robotin valmisteluun ja puhtaanapitoon tarvitaan vähemmän manuaalista työtä.

Kilpailijoista Roborock toi hiljattain Saros 20 Neo -mallin Suomessa myyntiin. Laitteen suositushinta on 1199 euroa, mutta alkuun laitetta saa vain 699 eurolla.

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