Adoben tuotteista julkaistiin tekoälyllä tehdyt kopiot

Yksi niistä ohjelmistofirmoista, jota rakastetaan ja vihataan, lienee amerikkalainen Adobe.

Yhtiö on ollut kritiikin kohteena erityisesti kuukausimaksullisen hinnoittelumallinsa - ja hintojen korotusten vuoksi.

Useimmille Adoben tuotteille on tarjolla vaihtoehtoja, kuten vaikkapa kertamaksulla ostettavan Affinityn tuotteiden muodossa. Unohtamatta tietenkään avoimen lähdekoodin GiMPiä.

Mutta luovan alan työntekijät ovat hyvin, hyvin kangistuneita kaavoihinsa ja Adoben tuotteiden vaihtaminen johonkin toiseen tökkii usein jo siksi, että valikot ovat hieman eri tavalla toimivia muissa sovelluksissa. Ja toki, kaikille Adoben tuotteille ei ole olemassakaan ihan suoraa korvaajaa.

Mutta nyt joku on keksinyt pistää tekoälyn töihin ja käskea sitä "ohjelmoimaan" täydelliset, yksi-yhteen kloonit kaikista Adoben tärkeimmistä sovelluksista.

ArtCraft kehuu verkkosivuillaan kehittävänsä avoimen lähdekoodin sovelluksia luoville aloille. Projektin takana olevat tekijät ovat hyvin aktiivisesti levittäneet sanaa sosiaalisessa mediassa ja painottavat ArtCraftin pyrkivän siihen, että projekti saisi julkaistua täysin identtisesti toimivat, Rustilla koodatut, avoimen lähdekoodin kloonit Adoben tuotteista.



Tähän mennessä julkaisuja on tullutkin: PhotoCraft pyrkii luomaan PhotoShopin kopion, LightCraft Adobe Lightroomin kopion ja FilmCraft puolestaan Adobe Premiere Pron kopion.

Aivan vakuuttavaa jälkeä vibekoodatut sovellukset eivät ole ilmeisesti tuottaneet, sillä niiden laatua moititaan mm. Hacker Newsisssä ja Redditissä.

Toisaalta erilaisia tekoälyllä tehtyjä Adobe-klooneja on putkahdellut esiin viime aikoina erittäin paljon. Joten vasta, kun useampi vibekoodaaja päättää yhdistää voimansa yhden projektin taakse kunnolla, nähtäneen, pystyykö Adoben massiivisia sovelluksia oikeasti luomaan tekoälyn avulla.

Ja tietysti mielenkiintoista on nähdä, miten varsin vahvasti tekoälyä kuvien "luontiin" kannustava Adobe ja muut sovellusjätit suhtautuvat tekoälyyn, kun niiden omia rahakoneita pyritäänkin uhkaamaan.