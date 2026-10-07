Google toi tekoälyllä luodun sisällön paljastavan työkalunsa kaikkien saataville

Google on tuonut tekoälyllä luodun sisällön tunnistamiseen kehitetyn SynthID Detector -työkalunsa kaikkien saataville. Aiemmin vain media-alan ammattilaisille rajoitettu työkalu on tästä päivästä alkaen käytettävissä maailmanlaajuisesti englannin kielellä.

Uuden työkalun avulla kuka tahansa voi tarkistaa, onko verkossa vastaan tullut kuva, video tai äänitiedosto luotu tekoälyllä.

Toiminto perustuu Googlen kehittämään SynthID-teknologiaan, joka upottaa digitaaliseen mediaan ihmissilmälle ja -korvalle huomaamattoman vesileiman. Nämä digitaaliset vesileimat säilyvät tiedostoissa luotettavasti, vaikka niitä muokattaisiin tai pakattaisiin jälkikäteen.

Google esitteli SynthID-vesileimateknologian ensimmäisen kerran vuonna 2023. Yhtiön mukaan teknologialla on tähän mennessä vesileimattu jo yli 180 miljardia kuvaa ja videota sekä 240 000 vuoden edestä äänisisältöä.

SynthID Detector ei rajoitu tunnistamaan pelkästään Googlen omilla tekoälymalleilla tuotettua sisältöä. Työkalu kykenee havaitsemaan myös Googlen kumppaneiden tekoälyillä luodut materiaalit. Tunnistuksen piiriin kuuluvat OpenAI, Nvidia ja Kakao, ja Google vahvistaa tuen laajenevan pian myös Applelle.



Uusi verkkotyökalu täydentää Googlen olemassa olevia varmennusominaisuuksia. Yhtiön mukaan sen Hakukoneeseen, Chrome-selaimeen ja Gemini-sovellukseen integroidut sisällöntarkistustoiminnot käsittelevät jo säännöllisesti yli miljoona tarkistuspyyntöä päivittäin.