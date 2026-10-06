Ilmaista katsottavaa Elisa Viihteen asiakkaille: MTV Katsomo+ sisältyy jatkossa kuukausihintaan

Elisa on kertonut laajentavansa Elisa Viihde -palvelunsa sisältötarjontaa ilman lisämaksua. Jatkossa valittuihin Elisa Viihteen tilauksiin sisältyy MTV Katsomo+ -suoratoistopalvelu samalla kuukausihinnalla.

Uusiin tilauksiin etu tulee mukaan heti 6. lokakuuta alkaen, ja nykyisille asiakkaille sisältö tuodaan tarjolle vaiheittain lokakuun aikana.

Kyseessä on palvelun mainoksellinen versio eli MTV Katsomo+ mainoksilla. Sisältöjä katsoessa on siis varauduttava mainoskatkoihin, ellei erikseen halua maksaa mainoksettomasta tilauksesta.





Palvelu tuo Elisa Viihteeseen lisää kotimaisia ja kansainvälisiä sarjoja, viihdeohjelmia, uutisia, ajankohtaisohjelmia ja dokumentteja.

"Suomalaisten katselutavat monipuolistuvat ja siirtyvät yhä vahvemmin suoratoistopalveluihin. Haluamme tehdä laadukkaan viihteen löytämisestä mahdollisimman helppoa. MTV Katsomo+ täydentää Elisa Viihteen tarjontaa erinomaisesti, ja asiakkaamme saavat nyt enemmän sisältöä samalla kuukausihinnalla", sanoo Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto.

Kaikki Elisa Viihteen käyttäjät eivät kuitenkaan pääse uudistuksesta nauttimaan. Uusi etu koskee Elisa Viihde Sound-, Elisa Viihde Plus- ja Elisa Viihde Premium -tilauksia. Sen sijaan muutos on rajattu ulos Elisa Viihde Mini -tilauksesta sekä vanhempaa Elisa Viihde Classic -boksia käyttäviltä asiakkailta.

MTV Katsomo+ mainoksilla lisätään sopimukselle osaksi Elisa Viihdettä samalla tavalla kuin tallennusominaisuus, ja käyttöönotto-ohjeet lähetetään asiakkaille sähköpostitse.

Jos asiakkaalla on kuitenkin jo entuudestaan maksullinen MTV Katsomo -tilaus, Elisa ei peruuta tai muuta sitä automaattisesti. Tuplalaskutuksen välttämiseksi käyttäjän onkin muistettava irtisanoa oma vanha tilauksensa erikseen, mikäli aikoo siirtyä käyttämään Elisa Viihteen mukana tulevaa versiota.





Elisa ja MTV sopivat heinäkuussa yhteistyön syventämisestä sen jälkeen, kun MTV:n kanavat olivat toukokuun puolivälistä alkaen poissa käytöstä Elisan kaapeli-TV:stä ja Elisa Viihteestä.