Norja kieltää älylasit julkisilla paikoilla

Kohu kuvausmahdollisuudella varustettujen älylasien ympärillä yltyy ympäri maailmaa.

Huolenaiheena on ollut etenkin se, miten helppoa älylaseilla on kuvata salaa ihmisiä, ilman että he edes käsittävät joutuneensa kuvatuiksi. Useimmissa älylaseissa on vain pieni LED-valo kertomassa siitä, että laseilla tallennetaan videota parhaillaan - ja senkin osa lasien käyttäjistä on peittänyt näkyvistä. Laseja onkin alettu kutsumaan vähemmän mairittelevilla lisänimillä, mm. "pervolaseiksi".

Ensimmäisenä selkeän lainsäädännöllisen liikun näyttää tekevän Norja, sillä maan hallitus on kertonut (norjaksi) kieltävänsä tallentavien älylasien käytön kokonaan tietyissä kohteissa.

Hallitus ei kerro tarkalleen ottaen vielä, mitkä paikat kielletään kokonaan älylasien käyttäjiltä, mutta tiedotteessa mainitaan, että kielto saatetaan laajentaa koskemaan kaikkia julkisia paikkoja, joissa yksityisyydensuoja on erittäin tärkeää.



Norjan hallituksen tiedotteessa mainitaan mm. terveydenhuollon yksiköt, liikuntapaikat, pukuhuoneet ja suihkutilat. Lisäksi hallitus kertoo harkitsevansa kiellon laajentamista lastentarhoihin, kouluihin, yliopistoihin ja leikkikentille.

Norja ei kuitenkaan halua kieltää älylaseja tuoteryhmänä, vaan hallituksen mukaan tallentaville älylaseillekin on paikkansa, mm. täysin yksityisessä käytössä ja tilanteissa, joissa älylasien käyttäjä ei kuvaa muita ihmisiä ilman heidän selkeää suostumustaan.

Laki ei ole vielä voimassa, mutta hallitus aikoo kutsua koolle Norjan parlamentin, jotta lakimuutos saataisiin voimaan pikaisesti.

Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto on hiljattain linjannut, että älylaseilla muiden ihmisten kuvaaminen eroaa selkeästi vaikkapa puhelimella kuvaamisesta ja katsoo, että älylaseilla muiden ihmisten kuvaaminen julkisillakin paikoilla vaatii kuvattavilta saadun erillisen suostumuksen.