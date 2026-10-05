Logitechin uudet Zone Vibe Pro -kuulokkeet lupaavat pitkää ikää: akku ja pehmusteet ovat vaihdettavissa
Oheislaitteistaan tunnettu Logitech on julkistanut langattomat Zone Vibe Pro -hybridikuulokkeet, jotka on suunniteltu palvelemaan sekä etä- ja toimistotöiden videopalavereissa että vapaa-ajan musiikin ja podcastien kuuntelussa.
Kuulokkeiden ominaisuuksiin kuuluu panostus laitteen elinkaareen, sillä kuulokkeiden akku, pääpanta ja korvapehmusteet ovat vaihdettavissa erikseen hankittavilla varaosilla.
Logitechin mukaan nykypäivän hybridityössä kaivataan ratkaisua, jossa kuulokkeita ei tarvitse vaihtaa kesken työpäivän siirryttäessä musiikin kuuntelusta palavereihin.
Zone Vibe Pro pyrkiikin yhdistämään molemmat maailmat ilman perinteisistä yrityskuulokkeista tuttua sankamikrofonia. Kuulokekuppeihin integroidut mikrofonit hyödyntävät tekoälytehostettua melunvaimennusta, joka suodattaa taustaääniä ja häiriöitä puheluiden aikana.
Äänentoistosta vastaavat räätälöidyt 40 millimetrin elementit, ja kuuntelukokemusta rauhoittaa automaattisesti ympäristön melutason mukaan säätyvä mukautuva vastamelutoiminto (ANC).
Kuulokkeet painavat 290 grammaa, ja niissä käytetään joustavaa pääpannan hihnaa sekä kaksikerroksisia, korvat peittäviä pehmusteita.
Toimintojen ohjaus hoituu fyysisillä hallintakytkimillä. Asetuksia, kuten taajuuskorjausta ja melunvaimennusta, voi puolestaan säätää maksuttomalla Logi Tune -sovelluksella niin tietokoneella kuin mobiililaitteillakin.
Yhdellä latauksella virtaa riittää jopa 30 tunnin musiikintoistoon vastamelutoiminto päällä ja ilman vastamelua jopa 66 tunniksi.
Puhekäytössä akun luvataan kestävän jopa 18 tuntia vastamelun ollessa käytössä.
Nopea USB-C-lataus tuo viidessä minuutissa virtaa tunnin puhekäyttöön, ja laitetta voi käyttää normaalisti myös latauksen aikana. Langaton Bluetooth Low Energy -yhteys tukee useamman laitteen samanaikaista monipisteyhteyttä ja jopa 50 metrin kantamaa.
Pakkauksessa toimitetaan mukana myös suojapussi sekä USB-C-kaapeliin liitettävä 3,5 millimetrin audioliitin perinteistä langallista käyttöä varten.
Varaosien lisäksi laitteen ympäristövaikutuksia on huomioitu valmistusmateriaaleissa. Kuulokkeissa on käytetty väristä riippuen 29–39 prosenttia kierrätysmuovia, magneettiosat on valmistettu täysin kierrätetyistä maametalleista ja akun koboltti on sataprosenttisesti kierrätettyä.
Kuluttajaversion rinnalla Logitech tuo tarjolle myös erillisen yritysversion, joka sisältää IT-hallinnan lisäominaisuudet sekä viralliset sertifioinnit Microsoft Teams-, Zoom- ja Google Meet -alustoille.
Logitech Zone Vibe Pro tulee saataville grafiitinharmaana, luonnonvalkoisena ja liilana. Suositushinta Suomessa on 279 euroa.
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