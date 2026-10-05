Google keskeyttää avoimen lähdekoodin bug bountyn Open Source Software Vulnerability Reward Programin (OSS VRP) koska yhtiö saa tällä hetkellä niin paljon tekoälyn avulla löydettyjä bugi-ilmoituksia käyttäjältä, että koko käytäntö on nykymuodossaan mahdotonta.

Bug bountyissa yhtiöt maksavat rahaa käyttäjille, jotka löytävät ohjelmakoodista tietyn vakavuusasteen ja bug bountyn sääntöjä noudattavia virheitä eli bugeja. Google kertoi lokakuun alussa että OSS VRP -ohjelma ei toistaiseksi ota vastaan uusia tuotehaavoittuvuuksia koskevia ilmoituksia, ja Google aikoo käyttää loppuvuoden prosessin uudelleensuunnitteluun.

Google ei mainitse tekoälyä suoraan päätöksensä syyksi, mutta yhteys on useimpien asiaa tuntevien mukaan ilmiselvä. Tekoälyn avulla harrastelijakoodaajatkin yrittävät päästä osingoille erilaisista bug bounty -ohjelmista ja samalla hukuttavat bugiraportteja käsittelevät tahot työhön.



Lisäksi useimmat tekoälyn tekemät bugilöydökset osoittautuvat tarkastelussa vääriksi hälytyksiksi, mutta silti niiden käsittely syö valtavasti resursseja. Googlen lisäksi monet muutkin tahot ovat lakkauttaneet vastaavat ohjelmansa - juurikin tekoälyllä tehtyjen löydösten valtavasta ilmoitusmäärästä: mm. Intel ja avoimen lähdekoodin cURL ovat keskeyttäneet vastaavat bug bounty -ohjelmansa.

Google aikoo uudistaa OSS VRP -ohjelman ja avata ohjelman uusilla säännöillä vuoden 2027 aikana.