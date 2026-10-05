atNorth rakentaa Saloon suuren datakeskuksen – investoinnin arvo jopa kaksi miljardia euroa
Massiiviset investoinnit datakeskusten osalta jatkuvat, kun Pohjoismainen konesali-, suurteholaskenta- ja tekoälyratkaisujen tarjoaja atNorth rakentaa uuden FIN05-datakeskuksen Saloon. Yhtiön oman investoinnin arvioidaan nousevan noin kahteen miljardiin euroon. Arvioon eivät sisälly keskukseen sijoittuvien asiakkaiden palvelimet ja laitteistot, joihin asiakkaat voivat sijoittaa lisäksi arviolta jopa 10 miljardia euroa.
Hiljattain Google kertoi investoivansa Suomeen 13 miljardia euroa ja aiemmin uutisoidun Utajärven datakeskuksen kokoluokka saattaa olla jopa 7,5 miljardia euroa (Linkki maksumuuri).
Uusi datakeskus sijoittuu Salossa 28,6 hehtaarin maa-alueelle. Hankkeen ensimmäisen vaiheen 75 megawatin sähköntarve on varmistettu, ja koko hankkeen kattava 230 megawatin kokonaiskapasiteetti on kartoitettu.
Datakeskus liitetään suoraan kantaverkkoon Fingridin sähköaseman kautta. atNorthin mukaan Salo tarjoaa erinomaiset edellytykset kriittiselle infrastruktuurille luotettavien verkkoyhteyksien, korkean toimintavarmuuden, Helsingin läheisyyden sekä kotimaisten teknologiaosaajien saatavuuden ansiosta.
Yhtiön suunnitelmissa on solmia pitkäaikaisia sähkönostosopimuksia paikallisen energiantuotannon tukemiseksi sekä kehittää joustoratkaisuja Fingridin sähköverkon tehokkaan käytön tueksi.
Lisäksi atNorth aikoo hyödyntää datakeskuksen tuottamaa hukkalämpöä paikallisyhteisön tarpeisiin. Vastaavaa mallia yhtiö on hyödyntänyt aiemmin muun muassa Keskon kanssa Suomessa sekä Tukholman ja Tanskan konesalihankkeissaan.
"Näemme FIN05-hankkeen yhteisenä mahdollisuutena rakentaa kriittistä digitaalista infrastruktuuria luoden pysyvää arvoa koko seutukunnalle. Juuri nyt selvitämme, miten paikalliset energiakumppanuudet, joustoratkaisut ja hukkalämmön käyttö saadaan hyödyttämään laajempaa energiainfrastruktuuria ja paikallisyhteisöä. Olemme tyytyväisiä, että voimme aloittaa yhteistyön Salon kaupungin ja paikallisten kumppanien kanssa hankkeen eri vaiheissa", kommentoi atNorthin toimitusjohtaja Eyjólfur Magnús Kristinsson.
Salon kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhosen mukaan investointi tuo alueelle merkittävää taloudellista hyötyä sekä työpaikkoja niin rakennusvaiheessa kuin konesalin valmistuttua. Tontin valmistelussa mukana olleen Regant Oy:n osakas Matti-Juho Ervasti puolestaan nostaa esille, että alueen mittakaava ja tulevaisuuden sähkönsaanti on suunniteltu alusta alkaen vastaamaan suuren mittaluokan konesalihankkeen tarpeita.
Islannin Reykjavikissa pääkonttoriaan pitävälle atNorthille Salon hanke on jatkoa voimakkaalle laajentumiselle Suomessa ja Pohjoismaissa. Yhtiö ilmoitti aiemmin rakentavansa 21 hehtaarin FIN04-datakeskuksen Kouvolaan, minkä lisäksi sillä on Suomessa ennestään kaksi toiminnassa olevaa datakeskusta pääkaupunkiseudulla. Suomen lisäksi yhtiö laajentaa konesalikapasiteettiaan parhaillaan Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa.
KOMMENTOI
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.