Täysin nollista koodattu uusi selain: Nordstjernen

Modernin selaimen kehittäminen on valtava ponnistus, sillä verkkosivustojen käyttämät teknologiat ovat monimutkaistuneet ja monipuolistuneet viimeisen 30 vuoden aikana hurjasti.

Itse asiassa oman selaimen kehittäminen on niin valtava ponnistus, että edes teknologiajätit eivät ole ryhtyneet itse hommaan enää vuosikausiin.

Sen sijaan lähes kaikki nykyaikaiset selaimet pohjautuvat joko Firefoxin tai Chromiumin pohjaan ja ovat vain niiden päälle jatkokehiteltyjä kuoria. Esimerkiksi Microsoftin Edge, Googlen Chrome sekä vaikkapa Brave pohjautuvat kaikki Chromiumiin.

Mutta nyt markkinoille on tupsahtanut kokonaan uusi selain: norjalainen, yhden miehen kehittämä täysverinen, avoimen lähdekoodin verkkoselain Nordstjernen eli Pohjantähti.

Selain on kirjoitettu puhtaasti C-ohjelmointikielellä ja se ei käytä verkkosivujen renderöintiin mitään olemassa olevista selainmoottoreista (kuten Blinkiä, WebKittiä tai Geckoa).



Selain ei sisällä mitään tekoälytoiminnallisuuksia, se ei lähetä kehittäjän palvelimelle mitään tietoa itsestään ja se ei edes pyydä tarkistaa itsestään onko selaimeen saatavilla päivityksiä. Eli se on suunniteltu äärimmäisen vahvasti yksityisyys mielessä.

Selain käyttää QuickJS-kirjastoa JavaScript-tuen toteuttamiseksi, joten aivan täysin tyhjältä pöydältä selainta ei ole kuitenkaan jouduttu kehittämään.

Nopeassa kokeilussamme selaimen CSS-tuki ei ollut vielä aivan täydellinen, sillä osa sivustoista näkyi hieman "sinne päin", mutta yksinkertaisimmat verkkosivustot toimivat selaimella erittäin mainiosti.

Projektin ensimmäinen julkinen versio julkaistiin vasta tänä kesänä, joten nykyisen tason saavuttaminen tähän mennessä on jo huikea saavutus.

Selain on julkaistu Windowsille, macOS:lle ja Linuxille, mutta siitä löytyy versiot myös Androidille, iOS:lle ja FreeBSD:lle.

Nordstjernenin voi ladata suoraan projektin kotisivuilta, joskin Windows-versio asentuu Microsoftin sovelluskaupan kautta.

Kiinnostuneet avoimen lähdekoodin ohjelmoijat voivat hyptä mukaan projektiin Nordstjernenin GitHub-sivujen kautta.

Lisäksi selaimesta on tarjolla karsitumpi versio, jossa ei ole tukea välilehdille, mutta joka käyttää muistia vieläkin vähemmän. Kyseinen kevennetty versio kantaa nimeä Northstar Browser.

Molempien selainten visuaalisessa ilmeessä on vahvasti lainattu muinaisen Netscapen logoa ja värimaailmaa.

Mikäli amerikkalaisista selaimista haluaa pyristellä irti, mutta Pohjantähti ei tunnu vielä tarpeeksi valmiilta omaan makuun, suosittelemme tutustumaan eurooppalaiseen Vivaldiin.